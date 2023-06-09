Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в июне

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Технические архитекторы для EDGE computing могут рассчитывать на одну из самых высоких заработных плат в Москве. В июне они могли претендовать на зарплату до 375 тысяч рублей. Это следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", с которыми ознакомилась Москва 24.

В обязанности архитекторов для EDGE computing входит создание прототипов разных продуктов, проведение пилотов, формирование минимально жизнеспособного продукта (MVP) на базе новых технологий, внедрение и развитие инфраструктурных продуктов для нагрузок искусственного интеллекта в IT-ландшафт, указано в исследовании.

На заработок до 300 тысяч рублей могут рассчитывать супружеские пары, которые устроятся на работу к семьям и будут помогать им вести хозяйство. Аналитики отметили, что у пары должен быть подобный опыт работы от трех лет, также им необходимо пройти проверку службой безопасности. Мужчина может ухаживать за территорией дома, выполнять ремонт внутри него и выгуливать питомцев работодателей. В обязанности женщины же входят уборка, стирка, готовка и уход за гардеробом. При этом работодатель предоставляет нанимателям отдельный дом для проживания.

Столичный детский стоматолог может получать от 200 тысяч рублей за свою работу. Аналитики отмечают важность опыта работы на аналогичной должности не менее одного года и наличие документов, которые подтверждают квалификацию и навыки лечения под наркозом, седацией.

От 170 тысяч рублей в Москве будет получать специалист по информационной безопасности, указано в исследовании. Соискатель должен иметь высшее образование и опыт проведения работ по эксплуатации систем безопасности, навыки использования скриптовых языков. Аналитики подчеркивают, что тот, кто желает трудоустроиться, должен знать архитектуру ряда систем защиты, законы, нормативные акты и международные стандарты в области информационной безопасности.

Официант в китайском ресторане может рассчитывать на заработную плату в размере от 150 тысяч рублей в случае, если он работал на аналогичной должности от 3 лет в премиум-ресторанах. Преимуществом при приеме на эту должность станет знание иностранных языков, указано в исследовании.

До 150 тысяч рублей могут получать столичные интернет-маркетологи, которые будут вести рекламные кампании, искать пути сокращения рекламного бюджета, отслеживать эффективность проделанной работы. Работодателю важен опыт не менее года в этой сфере, наличие пройденных курсов по специальности и высокий уровень ответственности соискателя, заметили аналитики.

Архитектор-дизайнер на предприятии по производству колбас в Москве может получать от 123 тысяч рублей. При этом он должен уметь замерять потенциальные объекты, а также создавать дизайн будущих проектов, рассчитывать физический объем работ и выполнять другие функции. Человеку, заинтересованному в вакансии, необходимо иметь опыт работы на похожей должности от года в других торговых компаниях и уметь пользоваться рядом программ, например ArchiCAD, 3D Max и другими, говорится в исследовании.

Режиссер, который возьмет на себя руководство работой творческих коллективов, будет принимать участие в фестивалях и работать с актерами, может получить от 122 тысяч рублей в Москве. Отмечается, что работодатель ждет от кандидатов высшее профессиональное образование, навыки постановочной и видеосъемки.

Столичный арт-директор в июне может получить доход от 120 тысяч рублей. Кандидат должен иметь стаж работы от трех лет, а также для работодателей важен опыт организации ивентов разного масштаба, чувство вкуса и стиля, творческий подход и системность в работе.

Конструктор 2-й категории может получать 105 тысяч рублей ежемесячно за свою работу в Москве. Будущие кандидаты должны заниматься разработкой проектной и конструкторской документации, моделированием и проведением замеров, указано в исследовании. Аналитики подчеркнули, что соискатели должны иметь высшее профильное образование и опыт работы по специальности от пяти лет.

Ранее сообщалось, что число россиян с доходом выше среднего увеличилось на 9,4 миллиона человек в прошлом году – до 53,1 миллиона.

Согласно исследованиям, наибольшая доля граждан с доходом выше среднего зафиксирована в Чукотском автономном округе – 78,2% жителей. Самый низкий процент жителей с доходами выше 45 тысяч рублей наблюдается в Ингушетии – 4,4% населения.



Число россиян с доходом выше среднего выросло почти на 10 млн – исследование