Путин заявил, что в России должна быть экономика высоких зарплат

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В России должна быть экономика высоких зарплат, заявил Владимир Путин в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

"Российская экономика должна стать экономикой высоких заработных плат с новыми требованиями к системе профессионального образования, с повышением производительности труда", – сказал он.

По словам Путина, для достижениях этих целей необходимо использовать автоматизированные системы и новые подходы при принятии управленческих решений. В РФ необходимо создавать современные рабочие места и условия труда, добавил он.

Глава государства поставил задачу обеспечить опережающий рост доходов россиян. По его словам, воплощение экономического роста заключается именно в повышении уровня благосостояния граждан.

До этого Путин отметил, что безработица в России сейчас находится на таком низком уровне, на котором она не была никогда. По его словам, она составляет 3,3%.

Ранее исследование показало, что число граждан РФ с доходом выше среднего увеличилось на 9,4 миллиона человек в прошлом году – до 53,1 миллиона. Наибольшая доля россиян с доходом выше среднего зафиксирована в Чукотском автономном округе – 78,2% жителей. Самый низкий процент жителей с доходами выше 45 тысяч рублей наблюдается в Ингушетии – 4,4% населения.



Число россиян с доходом выше среднего выросло почти на 10 млн – исследование