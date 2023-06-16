Путин призвал сохранить тенденцию по сокращению уровня бедности в России

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Тенденцию по сокращению уровню бедности необходимо сохранить, заявил Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что в прошлом году из-за черты бедности вышло 1,7 миллиона россиян, а уровень бедности составил 9,8%.

"Ну, конечно, здесь каждый процент имеет значение – это совершенно очевидно. И даже эти положительные тенденции, о которых я сказал, они тоже в практическом измерении, может быть, не так значимы, особенно для тех людей, которые только-только перебрались через эту черту", – сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул важность сохранения тенденции по снижению численности бедных граждан в стране.

"Уже в четвертом квартале прошлого года реальные располагаемые доходы граждан вернулись, слава богу, к росту. Да, он тоже пока скромный, но все-таки это тенденция. В этом году такая тенденция должна усилиться. Во всяком случае, я очень на это рассчитываю", – добавил президент.

По словам Путина, финансовые возможности государства позволяют двигаться в сторону обеспечения социальной справедливости и на программу по сокращению бедных граждан.

Также в РФ индексируются пенсии, социальные пособия, увеличивается минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Предпринимается все, с учетом роста цен, чтобы сохранить и поддерживать тенденцию по снижению бедности, подчеркнул он.

Ранее Путин заявлял, что с 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России повысят на 18,5%. Таким образом, в следующем году МРОТ составит 19 242 рубля против 16 242 рублей в 2023 году, сказал он.

К 2030 году российские власти ожидают номинального роста показателя минимум вдвое.



МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%