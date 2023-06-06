Число россиян с доходом выше среднего выросло почти на 10 млн – исследование

Фото: depositphotos/Tiko0305

Число граждан РФ с доходом выше среднего увеличилось на 9,4 миллиона человек в прошлом году – до 53,1 миллиона. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование сети FinExpertiza.

Так, доля населения РФ с ежемесячными доходами от 45 тысяч рублей выросла до 36,2%.

Наибольшая доля россиян с доходом выше среднего зафиксирована в Чукотском автономном округе – 78,2% жителей. Самый низкий процент жителей с доходами выше 45 тысяч рублей наблюдается в Ингушетии – 4,4% населения.

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, в прошлом году доходы менее обеспеченных групп населения росли быстрее, чем у более состоятельных слоев, благодаря повышенной индексации социальных выплат.

Резидент экспертного клуба ЦСР Светлана Краснова добавила, что увеличение доходов отмечается в тех отраслях и регионах, где имеется высокая потребность в квалифицированных кадрах. Она объяснила, что при нехватке кадров и одновременном росте стоимости жизни работодатели вынуждены поднимать зарплату.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень безработицы на территории России в апреле обновил исторический минимум и составил 3,3%.

До этого Голикова заявила, что зарплата сотрудников бюджетных организаций в новых регионах России будет соответствовать майским указам президента РФ 2012 года.

МРОТ к 2030 году превысит прожиточный минимум на 30%