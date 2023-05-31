Зарплаты бюджетников в новых регионах РФ доведут до уровня майских указов в 2024 году

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Зарплата сотрудников бюджетных организаций в новых регионах России будет соответствовать майским указам президента РФ. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании российского лидера с членами правительства.

"По вашему поручению принято решение по увеличению с 1 января 2023 года на 20% фондов оплаты труда. Сейчас регионы в течение первого полугодия должны полностью все пересчитать и выплатить все людям", – сказала Голикова, обращаясь к Путину.

Зарплаты бюджетников до уровня майских указов 2012 года доведут путем увеличения фонда оплаты труда с 1 января 2024 года, пояснила вице-премьер.

До этого сообщалось, что военные пенсионеры, проживающие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, начнут получать меры поддержки по нормам РФ с 1 июля 2023 года. К категории граждан относятся бывшие военные, сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, таможенных и других структур.

