Голикова сообщила о росте реальных зарплат на 22,1% за последние 5 лет

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Рост реальных зарплат в России показал 22,1% за последние пять лет. Реальная средняя месячная зарплата снизилась на 1%, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"При этом четвертый квартал демонстрирует динамику увеличения реальной заработной платы", – цитирует ее РИА Новости.

Вице-премьер отметила, что, по предварительной информации, рост зарплаты зафиксировали в 22 регионах России. Наибольшее увеличение наблюдается в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Бурятия.

"Совокупный рост реальных заработных плат за последние 5 лет составил у нас 22,1%, но это пока предварительные данные. Традиционно в мае Росстат уточнит данные по заработной плате", – добавила она.

По словам Голиковой, по прогнозу, в стране ожидается устойчивый рост зарплаты и реальных доходов.

Ранее сообщалось, что быстрее всего трудоустроиться можно в Нижегородской области – за 3,5 месяца. Эксперты составили список регионов, в которых человек может потратить достаточно времени на поиск работы. В него вошли Карачаево-Черкесия (13,5 месяца), Забайкальский край (10,5 месяца), Пермский край (9,2 месяца) и другие.

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