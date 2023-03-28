Власти РФ обсудили новые меры поддержки молодых семей и работающих родителей – СМИ

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Власти РФ совместно с экспертными группами обсуждают новые меры по стимулированию рождаемости, среди которых – поддержка молодых студенческих семей, помощь работающим родителям и различные меры по снижению числа абортов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, рождаемость в России в 2022 году снизилась на 6,9% по сравнению с 2021 годом.

По информации РБК, наиболее значимые из рассматриваемых инициатив по стимулированию рождаемости направлены на поддержку работающих женщин, нацеленных на карьеру, и многодетных семей.

В частности, обсуждается возможность одновременного получения ежемесячного пособия по уходу за ребенком и зарплаты для женщин, которые решили добровольно выйти из отпуска по уходу за ребенком на работу до достижения им полутора лет.

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая сообщила, что подобная мера даст женщине больше свободы в определении времени, которое она может потратить на ребенка и на работу.

Также женщинам могут разрешить работать дистанционно, если это позволяет вид деятельности, на время беременности и до достижения ребенком трех лет. Кроме того, планируется ввести кредитные каникулы по ипотеке семьям с четвертым ребенком на период до полутора лет.

Отдельный блок мер поддержки рождаемости также нацелен на студенческие семьи, в которых решение о рождении ребенка сильно зависит от финансового вопроса и вопроса продолжения учебы.

Так, родивших студенток предлагается переводить на бюджетную форму обучения. Помимо этого, в университетах могут открыть группы кратковременного пребывания детей, а также комнаты матери и ребенка. Вдобавок к этому студенческие семьи могут получить преимущественное право на предоставление мест в общежитии.

Ранее Росстат оценил, как за пять лет изменилось желание россиянок иметь детей. В частности, во время исследования выяснилось, что порядка 70% женщин в России хотят иметь не более двух детей.

До этого сообщалось, что первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к правительству РФ с предложением ввести для многодетных россиян сертификаты на покупку отечественного автомобиля.

"Жизнь в большом городе": повышение рождаемости

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