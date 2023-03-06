В РФ предложили давать многодетным семьям сертификаты на покупку машины

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова обратилась к правительству РФ с предложением ввести для многодетных россиян сертификаты на покупку отечественного автомобиля. Об этом сообщает газета "Известия".

"Считаю, что это позволит значительно улучшить положение многодетных семей, особенно тех, кто проживает в сельской местности. <...> Реализация предложенной программы станет дополнительным стимулом к развитию отечественной автомобильной промышленности", – написала депутат.

По ее мнению, существующих мер стимулирования рождаемости в стране недостаточно. В частности, она напомнила, что в прошлом году в России численность населения сократилась более чем на полмиллиона человек.

Сумма сертификата на покупку машины, считает парламентарий, должна составлять 1 миллион рублей. В таком случае его хватит, чтобы приобрести Lada Granta или Niva Legend.

Директор Центра конъюнктурных исследований при НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает инициативу Лантратовой разумной. Тем не менее, он не уверен, что сегодня в российском бюджете хватит средств на ее реализацию.

Ранее с похожим предложением выступала депутат Госдумы Нина Останина. Она предложила разрешить использовать материнский капитал для покупки автомобиля отечественного производства.

По ее мнению, оплату услуг ЖКХ в многодетных семьях должно обеспечивать государство.



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