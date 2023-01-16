В Госдуме предложили разрешить использование маткапитала для покупки автомобиля

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Депутат Госдумы Нина Останина прокомментировала предложение первого зампреда думского комитета по просвещению Яны Лантратовой расширить использование материнского капитала на оплату ЖКУ, отметив, что целесообразнее разрешить использование этих средств для покупки автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Останиной, оплату услуг ЖКХ в многодетных семьях должно обеспечивать государство.

"Я считаю, что это будет ущерб для многодетной семьи, если она будет направлять деньги на оплату услуг ЖКХ, это задача государства, а не самой семьи... Надо дать возможность направлять эти деньги в том числе на покупку автомобиля отечественного производства", – заявила она.

Останина отметила, что инициатива Лантратовой продиктована очевидной бедностью российских многодетных семей. Тем не менее она подчеркнула, что не может поддержать это предложение.

"Материнский капитал надо направлять на те меры, которые помогут многодетной семье сегодня как раз обеспечить материальное благополучие ребенка", – заключила депутат.

Ранее Лантратова обратилась к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением разрешить использовать маткапитал на оплату услуг ЖКХ. Она заявила, что повышение цен на ЖКХ сильнее всего ударяет по бедным слоям населения. Лантратова уточнила, что, по ее данным, некоторые семьи тратят более 100 тысяч рублей в год на оплату ЖКУ.

В России предложили разрешить тратить маткапитал на оплату услуг ЖКХ

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