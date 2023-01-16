В России обсуждается введение единой платежки за ЖКУ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минстрой РФ, Минцифры и другие ведомства обсуждают возможность внедрения в стране единых платежных документов ЖКУ, которые будут формироваться в государственной информационной системе. Об этом со ссылкой на письмо Минстроя по итогам совещания в декабре пишет газета "Известия".

"Реализация меры предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ, которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ)", – сообщили изданию в пресс-службе Минстроя.

Подобная инициатива нацелена на повышение качества доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ. Кроме того, предполагается снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций, пишут в издании.

Генеральный директор ПАО "ГИТ" Валерий Ковалев отмечает, что пока что идея создания единого расчетного центра в стране кажется слишком утопичной. Он также считает, что подобная мера вряд ли существенно изменит рынок ЖКХ и не окажет влияния на стоимость услуг.

Ранее россиянам рассказали, как вернуть часть денег за ЖКУ после новогодних каникул. Для этого придется доказать, что кто-то из жильцов отсутствовал дома более пяти суток.

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