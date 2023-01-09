Россиянам рассказали, как вернуть часть денег за ЖКУ после новогодних каникул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россияне имеют право на снижение платы за услуги ЖКХ, если кто-то из жильцов отсутствовал дома более пяти суток, без учета дня отъезда и дня возвращения. Об этом сообщает Life.ru.

Для перерасчета придется доказать факт своего отсутствия. При этом соответствующее заявление можно подать в управляющую компанию как перед отъездом, так и в течение 30 дней после него.

Бывает, УК допускает ошибки при выставлении счетов. Часто это небольшие суммы, поэтому их никто не замечает. Если кажется, что ошибка все же допущена, то следует самостоятельно пересчитать начисления и при необходимости подать заявление. В таком случае можно вернуть не только уплаченные сверх нужного деньги, но и компенсацию в размере 50% от этой суммы. Тем не менее деньги вернут не наличными, а зачтут их в счет будущей платы по ЖКУ.

Кроме того, с марта этого года у граждан появится возможность сделать перерасчет за вывоз мусора в период отсутствия дома, даже если соответствующие расчеты делаются не исходя из количества жильцов, а исходя из площади квартиры.

Ранее в Общественном совете при Минстрое РФ предложили повышать тарифы на ЖКУ с учетом платежеспособности граждан. Там пояснили, что оценка доступности тарифов необходима для того, чтобы большинство людей могли оплачивать квитанции, а остальные получали бы адресные субсидии.



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