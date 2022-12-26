В России предложили повышать цены на ЖКУ с учетом платежеспособности граждан

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Тарифы на коммунальные услуги в России предложили повышать с учетом платежеспособности граждан. С такой инициативой выступил Общественный совет при Минстрое РФ. Об этом сообщает газета "Известия".

Как сообщила руководитель комиссии жилищно-коммунального хозяйства совета Ирина Булгакова, оценка доступности тарифов необходима для того, чтобы большинство людей могло оплачивать квитанции, а остальные получали бы адресные субсидии.

Существующие методики, подчеркнула Булгакова, позволяют выяснить, сколько граждан в определенном регионе смогут платить за ЖКУ без ущерба для нормальной жизни, а скольким может не хватить денег на основные продукты.

"Если регион установил такие коммунальные тарифы, которые не в состоянии оплатить 30 и более процентов населения, значит, в субъекте что-то не то с тарифами", – пояснила она.

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в ответ на запрос газеты указали, что рост тарифов на услуги ЖКХ в стране ограничен предельным индексом, который с декабря текущего года составляет 9%.

В ведомстве также напомнили, что на федеральном и региональном уровнях действует широкий набор мер поддержки по оплате ЖКУ.

Ранее фонд "Институт экономики города" предложил переводить оплату за жилищно-коммунальные услуги не сразу управляющей компании, а на специально созданные счета, чтобы повысить контроль за деньгами граждан, направляемых на оплату ЖКУ.



В России предложили изменить систему оплаты ЖКУ

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