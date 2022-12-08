Юрист рассказала, кому положена максимальная субсидия по ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рассказала, кому предоставляются субсидии на оплату коммунальных услуг и что нужно сделать для их получения.

По словам юриста, право на субсидии имеют:

пользователи жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда;

члены жилищных кооперативов;

собственники жилых помещений.

Иващенко уточнила, что размер субсидий и их порядок устанавливаются правительством, однако органы местного самоуправления могут установить для расчета субсидий собственные стандарты.

"В Москве если более 10% дохода вашей семьи тратится на коммунальные платежи, вы можете претендовать на субсидию, – государство компенсирует часть расходов на жилищно-коммунальные услуги", – приводит ее слова агентство"Прайм".

Чтобы рассчитать средний совокупный доход семьи, необходимо сложить доходы за шесть календарных месяцев всех зарегистрированных членов семьи, а также супругов и несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных, и поделить эту сумму на шесть.

Полученный результат необходимо будет сравнить с размером максимального дохода для состава семьи, позволяющего претендовать на получение субсидии. Этот показатель можно уточнить на сайте Городского центра жилищных субсидий, рассказала юрист.

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