Эксперт объяснил необходимость роста тарифов ЖКХ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Повышение тарифов жилищно-коммунальных услуг необходимо для решения проблемы дефицита бюджета РФ и восстановления инфраструктуры новых регионов. Об этом сообщает "Радио 1".

По словам председателя комитета Союза юристов Москвы, члена комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Александра Толмачева, дефицит бюджета страны равен почти двум триллионам рублей.

По его мнению, в правительстве рассчитали, что благодаря повышению тарифов на ЖКХ на 9% до Нового года получится "заткнуть дыры" в бюджете и направить сумму на восстановление новых российских регионов.

Ранее сообщалось, что стоимость коммунальных услуг вырастет с 1 декабря, а жилищных – с 1 января. В Москве власти решили поднять стоимость на 9%, что окажется ниже прогнозируемого по итогам года уровня инфляции в 13,5%. В столице также установят взносы на капитальный ремонт на уровне 24,09 рубля за квадратный метр.



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