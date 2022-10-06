В СПЧ сочли нецелесообразным решение повышать тарифы ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Совет по правам человека при президенте РФ направит документ в кабмин о нецелесообразности повышения тарифов на ЖКХ на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом заявил член совета Кирилл Кабанов.

"Мы, СПЧ, сейчас подготовим документ в правительство о нецелесообразности, пока проходит спецоперация, повышения любых форм тарифов в РФ", – цитирует Кабанова РИА Новости.

Он подчеркнул, что в сегодняшних реалиях подобная мера будет иметь негативные последствия для всего государства.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2024 года индексация тарифов на электроэнергию для населения в среднем по России составит 6%. Размер индексации тарифов на электроэнергию с 1 декабря 2022 года составит 9%, а с 1 июля 2025 года – 5%.

Кроме того, правительство перенесло индексацию тарифов ЖКУ для населения с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. По данным Минэкономразвития РФ, следующая индексация произойдет лишь 1 июля 2024 года.

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