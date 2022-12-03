03 декабря, 20:44Общество
Экономист назвала платежи по ЖКХ, от которых можно отказаться
Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев
Владельцы жилой недвижимости могут отказаться от ряда дополнительных услуг, которые предоставляют управляющие компании. Об этом РИА Новости рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
Эксперт уточнила, что жильцы не могут отказаться от внесения платежей за воду, вывоза мусора, газо- и электроснабжения, а также других услуг.
Однако отказаться от страхования помещений, оплаты телевидения, видеонаблюдения и услуг консьержа россияне могут. Такая возможность, по словам Финогеновой, допускается российским законодательством.
С 1 декабря в РФ повысились тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Следующее повышение тарифного плана произойдет не ранее 1 июля 2024 года.
Индексация тарифов ЖКХ в РФ в среднем составила около 9%. Отмечалось, что индексация продиктована необходимостью своевременного финансирования операционной деятельности для перебойного предоставления ЖКУ.
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