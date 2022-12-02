Порядка 107 тыс справок выдали по задолженностям и переплатам за ЖКУ за полгода в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Порядка 107 тысяч справок выдали специалисты сервиса по расчету задолженности и переплаты за ЖКУ в период с мая по октябрь 2022 года в Москве. Об этом сообщил начальник ГКУ столицы Евгений Данчиков.

"Статистика говорит, что указанные данные о состоянии лицевого счета востребованы: всего с мая по октябрь горожане заказали 107 тысяч справок, то есть ежемесячно в среднем обрабатывается по 18 тысяч заявок", – приводятся слова Данчикова на портале мэра и правительства Москвы.

В выданной справке москвичи смогут ознакомиться с задолженностями и переплатами за жилищно-коммунальные услуги. Получение документа доступно собственникам квартир и зарегистрированным по месту жительства в Москве, если платежи начисляются через "Мои документы".

Оформить заявку на получение документа можно на mos.ru. Для этого необходимо указать адрес и паспортные данные. Документ придет на электронную почту в течение одного рабочего дня.

Ранее москвичи могли получить документ только с информацией о задолженности.

С 1 декабря 2022 года в России проиндексировали тарифы на коммунальные услуги. В большинстве регионов рост составил около 9%. По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николая Алексеенко, мера по повышению тарифов ЖКУ была вынужденной.



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