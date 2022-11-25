Минстрой РФ предложил запретить УК собирать деньги на капремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В министерстве строительства и ЖКХ выступили с инициативой установить запрет для управляющих компаний на сбор средств на капремонт. Об этом сообщает газета "Известия".

В Общественном совете при ведомстве необходимость реализации данного предложения объяснили тем, что управляющие компании нередко нанимают рабочий персонал по завышенным ценам или переводят деньги подставным организациям, которые потом не начинают ремонт вовсе.

"Некоторые УК ухитряются также использовать средства со спецсчета на текущий ремонт, за который жильцы им платят отдельно", – указал эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

При этом, по словам авторов проекта, в случае передачи средств в управление товарищества собственников жилья или региональным операторам капитального ремонта подобных проблем можно было бы избежать.

В свою очередь, некоторые эксперты выразили мнение, что подобным предложением общественники только хотят обвинить в проблемах программы капитального ремонта бизнес.

"Инициатива подрывает доверие к использованию специальных счетов и ориентирует на переход к системе накопления взносов на капремонт исключительно на счете регоператора", – пояснила глава подкомитета ТПП РФ по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян.

Ранее сообщалось, что Минстрой РФ увеличит число льготников по оплате ЖКУ. Уточнялось, что планируется уменьшить максимальную долю расходов за коммуналку некоторым категориям граждан.

Так, если в субъекте установлен порог в 22% для всех граждан, для некоторых категорий его снизят до 10–18%. Это будет зависеть от решения региона.

В комитете "Деловой России" по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ также заявили, что вопрос повышения адресности субсидий назрел давно, и предлагаемые меры – первый шаг к этому.

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