В Минстрое РФ предложили привлекать безработных к работе на стройках

В Минстрое предложили привлекать безработных россиян к работе на стройках. Отрасли не хватает до 5 миллионов человек, отметили в ведомстве.

По информации общественных организаций, на учете в службах занятости состоят около 1,8 миллиона человек. Систему переподготовки таких людей уже разрабатывают в министерстве. Там подчеркнули нехватку как низкоквалифицированных кадров, так и специалистов высокого уровня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

