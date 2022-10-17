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Общество

В Минстрое РФ предложили привлекать безработных к работе на стройках

В Минстрое РФ предложили привлекать безработных к работе на стройках

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В Минстрое предложили привлекать безработных россиян к работе на стройках. Отрасли не хватает до 5 миллионов человек, отметили в ведомстве.

По информации общественных организаций, на учете в службах занятости состоят около 1,8 миллиона человек. Систему переподготовки таких людей уже разрабатывают в министерстве. Там подчеркнули нехватку как низкоквалифицированных кадров, так и специалистов высокого уровня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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