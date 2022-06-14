Работники на стройплощадках Москвы получают от 55 тыс рублей – Загрутдинов

Загрутдинов заявил о нехватке 7–8 тыс работников на стройплощадках в Москве

Работники столичных стройплощадок зарабатывают от 55 тысяч рублей в месяц. Об этом руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов рассказал в интервью телеканалу Москва 24.

"Работники получают где-то 55–65–70 тысяч, вот такая заработная плата, в зависимости от выполняемых ими работ", – пояснил он.

Загрутдинов добавил, что инженеры высокой квалификации могут зарабатывать 150–160 тысяч рублей. При этом руководитель департамента уточнил, что такие специалисты особенно востребованы на высокотехнологичных объектах. Их удается найти в России, хотя на стройках трудятся также приезжие из других государств.

"Но у нас специалисты, которые с ближнего и дальнего зарубежья, они работали, они продолжают работать. Если сравнивать с 21-м годом, ну, 20-й, 21-й, 22-й год, больших изменений пока нет. Все нормально, мы обеспечены трудовыми ресурсами, прикладываем все усилия, чтобы их привлекать со всей территории Российской Федерации", – сказал Загрутдинов.

Ранее независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что в ближайшее время будут востребованы работники строительной сферы. В России не хватает каменщиков, строителей, рабочих. Она добавила, что работа руками не считается престижной, однако неплохо оплачивается.

Большое интервью Рафика Загрутдинова смотрите сегодня в 17:15 на телеканале Москва 24.

