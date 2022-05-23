"Интервью": Андрей Бочкарев – о строительных проектах Москвы

Как сфера строительства защищена от санкций и зависит ли от иностранных материалов? Хватает ли городу строителей? Зачем Москве скоростной диаметр и как его строят? Как проходят завершающие работы в ходе строительства БКЛ?

Об этом в программе "Интервью" рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.