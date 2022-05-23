Собянин поручил ускорить завершение капремонта культурного центра "Москвич"

14:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин поручил ускорить завершение капитального ремонта культурного центра "Москвич" в районе Текстильщики.
"Я прошу вас, чтобы в этом году культурный центр заработал. Обеспечьте успешный запуск", – обратился мэр столицы к руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому.
Глава ведомства, в свою очередь, сообщил, что график работ соблюдается в полной мере. В настоящий момент на объекте завершено обустройство внутренних инженерных систем, в том числе горячего и холодного водоснабжения. Продолжаются фасадные и отделочные работы.
Капитальный ремонт культурного центра "Москвич" начался в 2019 году. Здание площадью 18,2 тысячи квадратных метров получит новое театральное и концертное оборудование, обновленные кровлю и фасады, а также современные инженерные системы.
В настоящее время реализуется второй этап реконструкции здания, в рамках которого ведутся работы по восстановлению и ремонту фасадов, отделке и ремонту помещений, устройству гардероба и входной группы, частичной замене внутренних инженерных систем. Кроме того, обновляются оконные и витражные заполнения, устанавливается огнезащита металлоконструкций и ведется благоустройство территории возле центра "Москвич".
Накануне сообщалось, что Москва выставила на торги два участка под строительство культурно‑досуговых центров. Земля располагается на Каширском и Варшавском шоссе. Общая площадь участков составляет 2,4 гектара.
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