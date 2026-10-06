На Северном мосту в Киеве установили антидроновые сетки

Фото: ТАСС/Эдуард Котляков

На Северном мосту в Киеве начали устанавливать антидроновые сетки, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Появилось видео с панорамным обзором, где запечатлено, как на опоры моста натягивают тонкие сетки. В качестве музыкального фона звучит композиция The Sound of Silence, исполненная американским дуэтом Simon&Garfunkel.

Министерство инфраструктуры Украины заявляло, что примет меры по защите мостов через Днепр после их повреждения. Также ранее сообщалось о заторах на дорогах, ведущих к мостам через Днепр. Мэр Киева Виталий Кличко назвал транспортную ситуацию "драматичной".

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные поразили Северный автотранспортный мост через Днепр в Киеве. Он обеспечивал переброску войск и логистику военных грузов.

Помимо этого, в северо-западной части Черного моря под удар попали два сухогруза, которые доставляли военное имущество в порт Одесса для ВСУ.

