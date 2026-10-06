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06 октября, 16:37

Город

Более 10 тысяч собак представят на выставке "Евразия-2026" в "Крокус Экспо"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

14 и 15 ноября в выставочном комплексе "Крокус Экспо" пройдет международная выставка собак "Евразия-2026". На площадке соберутся более 10 тысяч животных из разных стран мира, сообщила пресс-служба Российской кинологической федерации.

Главные события выставки – борьба за престижные титулы. В первый день, 14 ноября, состоится розыгрыш "Кубка президента РКФ – 2026", а также всемирная выставка собак породы русский охотничий спаниель. На следующий день, 15-го числа, пройдет "Кубок СНГ – 2026". Кроме того, в рамках мероприятия традиционно организуют монопородные выставки.

Для гостей подготовили насыщенную программу. Зрители увидят соревнования по танцам с собаками и фризби-фристайлу. На стенде "Собака на работе" питомцы продемонстрируют необычные профессии: от блогеров и фитнес-тренеров до доноров и сотрудников аэропорта. Также всех гостей ждут бесплатные консультации кинологов и ветеринаров, пройдет конкурс юных хендлеров для участников в возрасте от 10 до 17 лет. На выставке представят большой выбор зоотоваров, организуют конкурсы и викторины.

Судейскую коллегию составят эксперты из разных стран мира. Отдельное внимание уделят отечественным породам: 2026 год в Российской кинологической федерации стал годом русского охотничьего спаниеля, поэтому выставку посетят лучшие представители.

Ранее сообщалось, что 10 и 11 октября в парке "Нижний Царицынский пруд" на территории музея-заповедника "Царицыно" состоятся кроссы "Быстрый пес" и "Лисья гора". Участники первого мероприятия вместе со своими питомцами пройдут дистанцию 2 километра по грунтовой трассе в один круг. Победителей ждут призы.

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