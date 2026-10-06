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06 октября, 14:24

Спорт

Кроссы "Быстрый пес" и "Лисья гора" пройдут в музее-заповеднике "Царицыно"

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В парке "Нижний Царицынский пруд" на территории музея-заповедника "Царицыно" 10 и 11 октября пройдут кроссы "Быстрый пес" и "Лисья гора". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Бегового сообщества.

Как рассказал директор кроссов, сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов, эти забеги полюбились многим. Люди участвуют в них из раза в раз из-за теплой семейной атмосферы и ощущения праздника.

По его словам, в этот раз мероприятия пройдут на новой площадке, где участники смогут посмотреть на полюбившийся формат по-новому и провести беговые выходные в одной из красивейших локаций Москвы.

В субботу, 10 октября, состоится один из самых массовых забегов с собаками в Москве – кросс "Быстрый пес". Участники вместе с питомцами преодолеют дистанцию 2 километра по грунтовой трассе в один круг. Победителей и призеров определят по личному времени и наградят кубками и призами.

Впервые кросс "Быстрый пес" прошел в Москве в 2018 году. С тех пор он проводится дважды в год – весной и осенью. Для участников и гостей подготовлена программа активностей со спортивными и образовательными форматами, а также мастер-класс по созданию авторских ошейников для питомцев.

В воскресенье, 11 октября, состоится кросс "Лисья гора". Его маршрут проложен по кольцевой трассе длиной 2 километра. Участники смогут преодолеть от 2 до 8 километров в зависимости от пола и возрастной категории, а также пробежать смешанную эстафету 4 на 1 километр в команде.

Кросс "Лисья гора" считается одним из самых интересных и непредсказуемых стартов, так как природная трасса и погода часто вносят свои коррективы. Все финишеры получат памятные значки, а победители и призеры – денежные вознаграждения, кубки и подарки.

Мероприятия пройдут при поддержке правительства Москвы и столичного департамента спорта.

Ранее специалисты привели в порядок зоны для выгула собак в Москве. В частности, одна из самых оснащенных площадок появилась в Ломоносовском районе на улице Архитектора Власова.

Там установили барьеры для прыжков, наклонные доски для тренировок равновесия, тоннели и слаломные стойки. Кроме того, рядом разместили скамейки для владельцев животных.

Почти 80 тысяч человек объединили крупные осенние забеги в Москве

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