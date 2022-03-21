Художественно-образовательный центр планируется открыть в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Государственный музейно-выставочный центр РОСИЗО планирует открыть художественно-образовательную площадку в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
"Ожидается, что здание на улице Зоологической, доме 13, строении 2, будет использоваться как основная выставочная площадка для представления коллекции российского современного искусства РОСИЗО", – отметила директор центра Ольга Галактионова.
Кроме того, в корпусе планируется разместить архитектурную и художественную школы, мультимедийную библиотеку и детский центр профориентации.
Ранее сообщалось, что в Даниловском районе Москвы построят здание Музея искусств, который будет находиться под управлением "Эрмитажа". Музей станет частью единого культурно-досугового пространства на территории жилого комплекса, который строится в рамках реконструкции бывшей промзоны ЗИЛ.
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