Собянин поздравил работников культуры Москвы с профессиональным праздником

09:07
Фото: sobyanin.ru
Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем работника культуры. Об этом он написал на своем личном сайте.
Мэр поблагодарил работников культуры за терпение, силу духа и преданность горожанам. По словам Собянина, они помогли каждому жителю столицы справиться с пандемией.
"Ваш труд и талант очень важны для Москвы! С Днем работника культуры, дорогие друзья!" – написал Собянин.
Он напомнил, что два года назад, 25 марта 2020 года, власти решили приостановить работу библиотек, культурных центров и кинотеатров из-за пандемии. Было запрещено проведение культурно-развлекательных и досуговых мероприятий. В дальнейшем эти ограничения то ослабевали, то вводились снова, тем не менее, как подчеркнул мэр, два года московская культура прожила в тисках коронавируса.
Собянин заметил, что власти помогли городским учреждениям культуры пережить "дни закрытых дверей" и по максимуму компенсировали падение доходов от продажи билетов. В частности, город направил на выплату зарплаты и покрытие текущих расходов музеев, культурных центров и театров более 9,7 миллиарда бюджетных рублей.
При этом, как считает Собянин, главную работу проделали сами творцы. В кратчайшие сроки московская культура перешла в онлайн. Запертые дома граждане смогли скоротать вынужденный досуг за просмотром виртуальных выставок, концертов и спектаклей. Педагоги музыкальных и художественных школ проводили уроки по Zoom.
По словам мэра, артисты продолжали репетиции, режиссеры готовили новые постановки, а музейные работники и галеристы разрабатывали оригинальные проекты. При первой же возможности театры, музеи и библиотеки вновь открывали свои двери.
Собянин рассказал, что, несмотря на сложности, Москва не прерывала масштабную городскую программу модернизации детских школ "Искусство – детям". По его словам, за последние два года новые здания получили Театр юного актера и Уголок дедушки Дурова. Свои двери открыли Дом культуры "Северный" и "Ведогонь-театр" в Зеленограде. Мэр пообещал, что работа по модернизации материальной базы московской культуры продолжится.
"Весной 2020 года было много пророчеств о том, что переход в онлайн убьет высокое искусство. Привыкнув смотреть в ноутбук, зрители забудут дорогу в учреждения культуры. Я всегда говорил, что это полная ерунда. Театры и музеи, галереи и библиотеки, музыкальные школы и концертные залы – важнейшая часть нашей жизни, без которой город просто не может существовать. Когда пандемия пойдет на спад, зрители обязательно вернутся. Так и произошло", – сказал Собянин.
По словам мэра, москвичи с огромным желанием вновь идут в театр, музей, библиотеку или на концерт.
Ранее Анастасия Ракова сообщила, что заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций в Москве снизились на 40%. По ее словам, вскоре власти города вернут в обычный режим работы порядка 600 коек в четырех городских больницах.
Собянин поздравил работников культуры Москвы с профессиональным праздником
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: