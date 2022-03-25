Собянин поздравил работников культуры Москвы с профессиональным праздником

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Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем работника культуры. Об этом он написал на своем личном сайте.

Мэр поблагодарил работников культуры за терпение, силу духа и преданность горожанам. По словам Собянина, они помогли каждому жителю столицы справиться с пандемией.

"Ваш труд и талант очень важны для Москвы! С Днем работника культуры, дорогие друзья!" – написал Собянин.

Он напомнил, что два года назад, 25 марта 2020 года, власти решили приостановить работу библиотек, культурных центров и кинотеатров из-за пандемии. Было запрещено проведение культурно-развлекательных и досуговых мероприятий. В дальнейшем эти ограничения то ослабевали, то вводились снова, тем не менее, как подчеркнул мэр, два года московская культура прожила в тисках коронавируса.

Собянин заметил, что власти помогли городским учреждениям культуры пережить "дни закрытых дверей" и по максимуму компенсировали падение доходов от продажи билетов. В частности, город направил на выплату зарплаты и покрытие текущих расходов музеев, культурных центров и театров более 9,7 миллиарда бюджетных рублей.

При этом, как считает Собянин, главную работу проделали сами творцы. В кратчайшие сроки московская культура перешла в онлайн. Запертые дома граждане смогли скоротать вынужденный досуг за просмотром виртуальных выставок, концертов и спектаклей. Педагоги музыкальных и художественных школ проводили уроки по Zoom.

По словам мэра, артисты продолжали репетиции, режиссеры готовили новые постановки, а музейные работники и галеристы разрабатывали оригинальные проекты. При первой же возможности театры, музеи и библиотеки вновь открывали свои двери.



Собянин рассказал, что, несмотря на сложности, Москва не прерывала масштабную городскую программу модернизации детских школ "Искусство – детям". По его словам, за последние два года новые здания получили Театр юного актера и Уголок дедушки Дурова. Свои двери открыли Дом культуры "Северный" и "Ведогонь-театр" в Зеленограде. Мэр пообещал, что работа по модернизации материальной базы московской культуры продолжится.



"Весной 2020 года было много пророчеств о том, что переход в онлайн убьет высокое искусство. Привыкнув смотреть в ноутбук, зрители забудут дорогу в учреждения культуры. Я всегда говорил, что это полная ерунда. Театры и музеи, галереи и библиотеки, музыкальные школы и концертные залы – важнейшая часть нашей жизни, без которой город просто не может существовать. Когда пандемия пойдет на спад, зрители обязательно вернутся. Так и произошло", – сказал Собянин.

По словам мэра, москвичи с огромным желанием вновь идут в театр, музей, библиотеку или на концерт.

Ранее Анастасия Ракова сообщила, что заболеваемость COVID-19 и уровень госпитализаций в Москве снизились на 40%. По ее словам, вскоре власти города вернут в обычный режим работы порядка 600 коек в четырех городских больницах.

