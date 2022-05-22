Москва выставила на торги два участка под строительство культурно‑досуговых центров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичные власти выставили на торги два земельных участка под строительство культурно-досуговых центров, расположенных на юге и юго-западе Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Город предлагает земельные участки на Каширском и Варшавском шоссе. Площадь и функциональное назначение лотов позволят инвесторам реализовать масштабные проекты по созданию развлекательных, культурно-досуговых и торговых центров. Принять участие в открытых аукционах могут предприниматели и физические лица", – заявил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Общая площадь участков составляет 2,4 гектара. В мэрии отметили, что на этой территории можно построить галереи, музеи, концертные залы, театры, кинотеатры, рестораны, спорткомплексы и парковки общей площадью 39,7 тысячи квадратных метров.
Площадь первого участка, расположенного на Варшавском шоссе в Южном Бутове, составляет 14,2 тысячи квадратных метров. Оно рассчитано под возведение капитального строения высотой до 25 метров и площадью до 18,5 тысячи квадратных метров. Его предполагается сдать в аренду на 7 лет и 4 месяца.
Второй участок находится на Каширском шоссе в Орехово-Борисове Южном. Его площадь составляет 9,6 тысячи квадратных метров. Здесь инвестор сможет построить многофункциональный центр высотой до 7 этажей и площадью до 21,2 тысячи квадратных метров.
Прием заявок уже стартовал. Документы будут приниматься до 10 июня, а аукционы запланированы на 15 июня. По окончании строительства и выплаты всех установленных платежей объекты будут переданы в собственность инвестору.
"Ознакомиться с лотовой документацией, изучить правила проведения торгов, узнать о других объектах, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале в разделе "Имущество от города", – говорится в сообщении.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что строительные работы на путепроводе с внешней стороны МКАД на Липецкую улицу в сторону центра завершены на 55%. Он отметил, что в настоящее время ведутся работы по устройству опор путепровода и укрупнению металлических конструкций пролетного строения.
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