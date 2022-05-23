Движение по всей БКЛ метро планируют запустить в конце 2022 – начале 2023 года

Движение по всей Большой кольцевой линии московского метро планируют запустить в конце 2022 – начале 2023 года, рассказал в эфире телеканала Москва 24 заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"А сейчас перед нами стоит задача, ее поставил мэр Москвы, – до конца этого года на оставшихся девяти станциях, десятой является "Нижегородская", завершить работы. И в декабре или в начале 2023 года поехать с пассажирами. Если получится раньше – еще быстрее", – отметил Бочкарев.

По его словам, перед властями стоит очень большой объем работ.

"На станции "Печатники" необходимо было выполнить сопряжение строящейся станции с новой, выполняли в очень трудных грунтовых условиях, (нужно было. – Прим. ред.) не допустить никаких деформаций действующей станции, выполнить очень большое количество специальных работ. Мы в мае с этой задачей справились. Сейчас начинаем возводить уже элементы пересадки и так далее", – пояснил заммэра.

Он добавил, что для завершения работ на оставшихся девяти станциях БКЛ нужно закупить и смонтировать более 430 тысяч единиц оборудования, среди которого техническое оснащение, системы связи, управление и другое.

Для этого принимаются решения по ускорению на всех этапах производства оборудования, выполнения строительно-монтажных работ, выполнения работ по благоустройству, перекладке коммуникаций.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что Большая кольцевая линия метро сомкнется в конце 2022 – начале 2023 года.

Он напомнил, что в декабре прошлого года одномоментно были запущены 10 станций БКЛ. В первые месяцы ими пользовались ежедневно 570 тысяч человек. Благодаря открытию первого участка Большого кольца также разгрузились Сокольническая, Арбатско-Покровская, Таганско-Краснопресненская линии метро.

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