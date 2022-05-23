Собянин осмотрел ход строительства станции БКЛ "Текстильщики"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин осмотрел ход строительных работ на станции Большой кольцевой линии метро "Текстильщики". По его словам, строительство восточного участка БКЛ завершено на 77%.

Мэр города напомнил, что восточный участок БКЛ включает в себя четыре станции, 10 километров. Он подчеркнул, что эта часть будет введена в 2023 году.

По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, монтаж и обкатка необходимых систем жизнедеятельности и управления движением могут начаться в июне на всех вводимых станциях.

"Уже в июне по всем участкам, по всем станциям <…> будет вводиться напряжение. Это будет важный для нас этап, знаменующий, что мы можем начать монтаж и обкатку всех необходимых систем жизнедеятельности и управления движением", – пояснил Бочкарев.

Гендиректор "МИП-Строй № 1" Константин Маслаков рассказал, что станция метро "Текстильщики" построена на 85%. Готовность монолитных работ оценивается в 95%. По его словам, работы ведутся в круглосуточном режиме.

Станция БКЛ "Текстильщики" расположена между улицей Шоссейной и путями МЦД-2. В пешей доступности от этой станции проживают 49 000 человек. Станция будет частью крупного транспортно-пересадочного узла, объединяющего Таганско-Краснопресненскую и Большую кольцевую линии метро, МЦД-2 и маршруты наземного транспорта.

Ранее сообщалось, что на станции БКЛ "Кленовый бульвар" началось строительство пересадочного узла на Бирюлевскую линию. Бочкарев пояснил, что в состав пересадочного узла войдет блок помещений с эскалаторами на четыре ленты, по которым пассажиры смогут перейти от кассового зала станции Бирюлевской линии на станцию БКЛ.

