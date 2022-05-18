ТПУ "Царицыно" займет после реконструкции почти 10 гектаров

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

ТПУ "Царицыно" после обновления, благодаря которому пассажирам станет проще пересаживаться между разными видами транспорта, займет территорию порядка 10 гектаров, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, на сегодняшний день станция "Царицыно" перегружена – ею пользуются на несколько десятков тысяч пассажиров в день больше, чем станциями, расположенными рядом.

"Масштабное обновление этого важного транспортного узла сильно облегчит жизнь и местным жителям, и пассажирам общественного транспорта, которые пересаживаются с одного вида транспорта на другой. Общая площадь нового строительства составит около 23 тысяч квадратных метров, еще 9,5 тысяч займут подземные объекты", – пояснила Княжевская.

В рамках проекта специалисты планируют оборудовать новый выход из одноименной станции метрополитена, который облегчит доступ к парку. Также они обновят и расширят уже имеющийся выход, при этом в нем поменяют расположение турникетов и кассовых аппаратов, чтобы увеличить пропускную способность станции.

В ходе работ обновят остановки городского транспорта, кроме того, поменяется и их расположение. Однако создание новых маршрутов наземного транспорта не потребуется, достаточно будет оптимизировать уже имеющиеся. Также на территории будет оборудовано несколько парковок.

Обновить также собираются станцию МЦД. Там появится новый пассажирский терминал общей площадью почти 2,4 тысячи квадратных метров, а платформу, станцию метро и остановки городского транспорта соединят комфортные и безопасные переходы.

Для маломобильных граждан оборудуют лифты для доступа на платформы, кассы с пониженным окном, а также направляющие тактильные полосы, будут предусмотрены и санузлы. Также в рамках проекта проведут комплексное благоустройство территории общей площадью более 2000 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что ТПУ появится около станции "Нагатинский затон" БКЛ метро. После обустройства территории, прилегающей к станциям восточного участка Большой кольцевой линии, будет сформирована комфортная для пассажиров инфраструктура, включающая в себя подземный и наземный транспорт. Также, согласно проекту, будет организовано разворотное дорожное кольцо для наземного транспорта вблизи дома № 5 на Коломенской улице.