ТПУ появится около станции "Нагатинский Затон" БКЛ метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Около станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро появится транспортно-пересадочный узел (ТПУ), сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, после обустройства территории, прилегающей к станциям восточного участка БКЛ, будет сформирована комфортная для пассажиров инфраструктура, включающая в себя подземный и наземный транспорт.

Бочкарев отметил, что, согласно проекту, будет организовано разворотное дорожное кольцо для наземного транспорта вблизи дома № 5 на Коломенской улице.

"Также будет построен внутриквартальный проезд шириной шесть метров и обустроено пешеходное пространство у выхода из метро. На Коломенской улице появятся заездные карманы на пять машино-мест и две остановки общественного транспорта", – добавил заммэра.

В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что на первый этап строительства ТПУ уже выдано разрешение.

"Помимо организации пересадки между метро и наземным пассажирским транспортом, будут установлены три новых светофора и смонтирована сеть уличного освещения", – сказал Войстратенко, добавив, что также территорию озеленят.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что Большой кольцевой линией метро после ее полного запуска будут пользоваться более 2 миллионов пассажиров в день. Полностью запустить всю линию планируют в конце 2022 – начале 2023 года. Открытие БКЛ существенно снизит нагрузку на все радиальные линии Московского метрополитена.