ТПУ появится около станции "Нагатинский Затон" БКЛ метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Около станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро появится транспортно-пересадочный узел (ТПУ), сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, после обустройства территории, прилегающей к станциям восточного участка БКЛ, будет сформирована комфортная для пассажиров инфраструктура, включающая в себя подземный и наземный транспорт.
Бочкарев отметил, что, согласно проекту, будет организовано разворотное дорожное кольцо для наземного транспорта вблизи дома № 5 на Коломенской улице.
"Также будет построен внутриквартальный проезд шириной шесть метров и обустроено пешеходное пространство у выхода из метро. На Коломенской улице появятся заездные карманы на пять машино-мест и две остановки общественного транспорта", – добавил заммэра.
В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что на первый этап строительства ТПУ уже выдано разрешение.
"Помимо организации пересадки между метро и наземным пассажирским транспортом, будут установлены три новых светофора и смонтирована сеть уличного освещения", – сказал Войстратенко, добавив, что также территорию озеленят.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что Большой кольцевой линией метро после ее полного запуска будут пользоваться более 2 миллионов пассажиров в день. Полностью запустить всю линию планируют в конце 2022 – начале 2023 года. Открытие БКЛ существенно снизит нагрузку на все радиальные линии Московского метрополитена.
"Это наш город": строительство БКЛ завершится в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: