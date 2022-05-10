В Печатниках начнет работать один из крупнейших ТПУ Москвы

В Печатниках уже через несколько месяцев начнет работать один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов. Здесь можно будет сделать пересадку с Большой кольцевой линии на Люблинско-Дмитровскую ветку метро, на МЦД-2 или один из маршрутов наземного транспорта.

Экономить время на поездках по городу смогут около 450 тысяч человек. Вход на новую станцию будет в нескольких шагах от старой. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.