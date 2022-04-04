Бастрыкин поручил расследовать нападение на россиян в ходе автопробега в Греции

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения на россиян в ходе автопробега в Греции. Об этом сообщается на сайте СК.
Накануне группа украинцев во время автопробега "За мир! За Россию! За Грецию!" в Афинах напала на одну из машин, в результате чего травмы руки получила семилетняя девочка. Мама ребенка рассказала РИА Новости, что травму нанес мужчина. Он выхватил из рук девочки российский флаг и ударил древком по руке.
Также в районе площади Омония было совершено нападение на двух греков, участвовавших в автопробеге. Несколько десятков человек пытались вырвать российский и греческий флаги и били по машине. Один из нападавших кастетом разбил голову участнику пробега.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам, погибшим за свободу и независимость Греции во время Второй мировой войны. По данным следствия, инцидент произошел 19 марта. Неизвестные нанесли на памятник оскорбительную надпись с названием украинского националистического батальона, а также неонацистский символ.
Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятника адмиралу Ушакову в Греции
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