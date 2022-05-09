Во Владивостоке прошел парад в честь 77-й годовщины Победы

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел во Владивостоке, сообщает РИА Новости.
"Из Приморья на фронт ушли 200 тысяч наших земляков. Одна треть не вернулась. Они защищали Москву, воевали в Сталинграде, защищали Ленинград, брали Берлин, освободили Европу, Манчжурию, Корею,191 воин-приморец был удостоен высокого звания Героя Советского Союза", – отметил глава Приморского края Олег Кожемяко.
Уточняется, что по центральной улице проехала механизированная колонна, было задействовано свыше 30 единиц военной техники.
Кроме того, по завершению военного парада по центральной улице прошел "Бессмертный полк". Участниками акции во Владивостоке стали 35 тысяч человек.
Парад на Красной площади по традиции состоится 9 мая. В тот же день в Александровском саду пройдет традиционное возложение венка и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Запуск праздничных салютов и фейерверков по случаю Дня Победы состоится на 19 парковых площадках Москвы.
В параде примут участие 11 тысяч военнослужащих, а также будут задействованы 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.
Шествие "Бессмертного полка" пройдет в очном формате. Распечатать портреты героев перед акцией удастся бесплатно. На сайте движения можно будет выбрать оформление для портрета и создать таким образом штендер.
Парад 9 мая в Москве посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны
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