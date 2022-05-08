Погода позволит провести воздушную часть парада Победы в Москве

Синоптики выразили уверенность в том, что самолеты и вертолеты смогут участвовать в военном параде 9 мая. Уточняется, что утром планируется распылить специальные реагенты, которые помогут снизить интенсивность осадков. Дожди прекратятся к праздничному салюту.

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