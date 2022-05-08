К запуску салюта в честь Дня Победы осадки в столице закончатся – синоптик

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что осадки в Москве прекратятся к запуску праздничного салюта в честь Дня Победы.

"Конечно, условия погоды будут далеки от идеальных, но именно как раз к этому времени, а если точнее, примерно к 21:00 осадки в столице закончатся, а через час высота облаков составит 690-760 метров, возможны прояснения. А значит салют в честь нашей великой Победы будет раскрываться и достаточно хорошо виден", – написал он в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в это время температура воздуха составит от 4 до 6 градусов тепла, в ночь она может опуститься до +2 градусов.

Ранее сообщалось, что запуск праздничных салютов и фейерверков по случаю Дня Победы состоится на 19 парковых площадках Москвы.

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, для запуска салюта в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне будут использованы более 11 тысяч фейерверков и свыше 70 самоходных пусковых установок.

Также в военных парадах в этом году задействуют почти 65 тысяч человек, около 2,4 тысячи образцов вооружения и военной техники, а также более 460 воздушных судов.