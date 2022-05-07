Столичные центы "Мои документы" около 6 тыс раз оказали ветеранам госуслуги на дому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сотрудники столичных центров "Мои документы" за последние три года около 6 тысяч раз оказали ветеранам Великой Отечественной войны госуслуги на дому. Одной из самых востребованных услуг оказалось оформление и выдача социальной карты. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"За три года сотрудники центров госуслуг "Мои документы" около 6 тысяч раз оказали ветеранам Великой Отечественной войны услуги на дому. Это стало возможным благодаря проекту "Москва – с заботой о ветеранах", который появился в 2019 году накануне Дня Победы", – отмечается в сообщении.

В общей сложности сотрудникам центров за это время поступило более 30 тысяч звонков. Чаще всего ветераны обращались за помощью с оформлением и выдачей социальных карт, а также для получения справок о размере пенсий и других выплат.

"Для нас этот проект очень важен – он дает возможность выразить глубокую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны", – рассказала заместитель директора по развитию государственных услуг офисов "Мои документы" Татьяна Порецкова.

За каждым участником проекта закреплен персональный помощник – руководитель центра госуслуг "Мои документы". К нему ветеран может обратиться напрямую, позвонив по телефону с интересующим вопросом. В ряде случаев специалист проводит консультацию, а при необходимости назначает встречу на дому.

Реализуется на базе центров госуслуг и фотопроект "Разумное, доброе, вечное". В 2022 году в рамках проекта с москвичами поделятся ценными наставлениями героев войны.

"В каждом центре разместим фотографии людей, переживших Великую Отечественную войну, и их пожелания молодому поколению", – отметила Порецкова.

Фотографии 8 мая будет можно увидеть в любом столичном центре госуслуг, а 9 мая их будут транслировать в дежурных офисах.

Участвуют центры и в ряде других проектов, направленных на сохранение памяти о героях военного времени. Так, в офисах "Мои документы" представлена экспозиция "Культурный код столицы", посвященная людям, которые жили и творили в Москве, внеся существенный вклад в развитие российского и мирового искусства.

Материалы для данной экспозиции были собраны в рамках проекта "Москва – с заботой об истории", участники которого передают в Главархив через центры госуслуг семейные реликвии. В дальнейшем собранные материалы с согласия владельцев используются в различных культурно-просветительских проектах.

Еще один проект, в котором принимают участие центры, – акция "Бессмертный полк. Москва". Сотрудники офисов "Мои документы" помогают жителям столицы внести в электронную книгу памяти информацию о героях Великой Отечественной войны. Также специалисты могут напечатать желающим фотографию к шествию.

Активное участие офисы госуслуг принимают и в международном проекте "Лица Победы", который создан совместно с Музеем Победы. Через центры "Мои документы" москвичи могут передать сведения об участниках военных действий. Специалисты сканируют материалы, возвращая оригиналы владельцам. Информацию в дальнейшем размещается в базе данных. Полученные сведения становятся частью мультимедийной народной экспозиции, созданной в Музее Победы, в которой участники могут найти портрет своего предка и показать его детям и внукам.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут до 8 мая бесплатно распечатать фотографию ветерана и составить его анкету к шествию "Бессмертного полка" в столичных центрах госуслуг. Для участия в проекте необходимо принести фотографии, письма и воспоминания о подвигах в офисы "Мои документы" или заполнить сведения самостоятельно на сайте проекта, где также будет возможность редактирования страницы, посвященной герою семьи. Сотрудники офисов "Мои документы" отсканируют материалы и разместят их в электронной книге "Бессметный полк. Москва", реализуемой с 2015 года. На сегодняшний день там представлено более 200 тысяч историй об участниках Великой Отечественной войны.