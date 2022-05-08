590 ветеранов ВОВ пригласили на парад в честь Дня Победы в Москве

На парад в честь Дня Победы в Москве пригласили 590 ветеранов Великой Отечественной войны.

Вооруженные силы РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ для переброски войск и бронетехники.

Архитектурную викторину ко Дню Победы запустили на портале "Узнай Москву".