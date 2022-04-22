"Калибрами" уничтожено до батальона украинских военных с вооружением – МО РФ

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Минобороны РФ сообщило об уничтожении высокоточными ракетами "Калибр" до батальона военнослужащих ВСУ с военной техникой и вооружением в районе железнодорожной станции Мелиоративное.

Ранее Минобороны сообщило, что подразделение Вооруженных сил Украины, отказавшееся сложить оружие, было выбито с укрепленных позиций.

Также район имел разветвленную сеть траншей и окопов, бронированных огневых точек и долговременных фортификационных сооружений, включая заглубленные бетонные бункеры.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

