Песков назвал анонсом теракта заявление СНБО об ударе по Крымскому мосту

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Угрозы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова ударить по Крымскому мосту являются неприемлемыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобное заявление является не чем иным, как анонсированием возможного террористического акта", – цитирует его RT.

По словам представителя Кремля, заявление секретаря СНБО содержит признаки противоправного деяния, которое необходимо проверить и за которое тот должен понести наказание.

В то же время Песков отметил, что вокруг самого моста и других подобных стратегических объектов принимаются все необходимые меры безопасности и предосторожности.

Ранее, в четверг, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. По словам министра, сам город освобожден, а остатки формирований националистов засели в промышленной зоне металлургического комбината "Азовсталь".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

