Песков назвал анонсом теракта заявление СНБО об ударе по Крымскому мосту

13:57
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Угрозы секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова ударить по Крымскому мосту являются неприемлемыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Подобное заявление является не чем иным, как анонсированием возможного террористического акта", – цитирует его RT.
По словам представителя Кремля, заявление секретаря СНБО содержит признаки противоправного деяния, которое необходимо проверить и за которое тот должен понести наказание.
В то же время Песков отметил, что вокруг самого моста и других подобных стратегических объектов принимаются все необходимые меры безопасности и предосторожности.
Ранее, в четверг, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. По словам министра, сам город освобожден, а остатки формирований националистов засели в промышленной зоне металлургического комбината "Азовсталь".
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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