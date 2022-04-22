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Политика

10:14

Минобороны РФ опубликовало кадры оставленного ВСУ укрепленного района

политика

Видео: министерство обороны РФ

Подразделение Вооруженных сил Украины, отказавшееся сложить оружие, было выбито с укрепленных позиций. Кадры оставленного укрепрайона опубликовало Минобороны РФ.

"Отступая, националисты бросили на позициях боевую технику, стрелковое вооружение, противотанковые комплексы, гранатометы и большое количество боеприпасов, а также бросили более 20 тел погибших военнослужащих ВСУ", – говорится в сообщении ведомства.

Также район имел разветвленную сеть траншей и окопов, бронированных огневых точек и долговременных фортификационных сооружений, включая заглубленные бетонные бункеры.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 и два беспилотника в Донбассе. Вертолет был сбит в районе населенного пункта Коровий Яр. Два БЛА же были поражены возле Изюма и Новобогдановки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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