ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Донбассе – МО РФ

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Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 и два беспилотника в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Вертолет был сбит в районе населенного пункта Коровий Яр. Два БЛА же были поражены возле Изюма и Новобогдановки.

Ранее Конашенков заявил, что ВСК РФ за сутки поразили 73 военных объекта, среди которых два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов возле населенных пунктов Шевченко и Комар ДНР. Кроме того, Вооруженные силы России нанесли высокоточными ракетами воздушного базирования удар по 12 военным объектам Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

