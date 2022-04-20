В МО РФ заявили, что ВКС поразили 73 военных объекта Украины за сутки

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

ВКС России за сутки поразили 73 военных объекта Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он рассказал, что среди пораженных объектов два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов возле населенных пунктов Шевченко и Комар ДНР.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы поразили 1 053 военных объекта Украины за сутки. По словам Конашенкова, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 31 пункту управления, 6 складам горюче-смазочных материалов, 910 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин

заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

