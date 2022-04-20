ВС России поразили 1 053 военных объекта ВСУ за ночь

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России за сутки поразили 1 053 военных объекта Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 31 пункту управления, 6 складам горюче-смазочных материалов, 910 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневым позициям артиллерии.

Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС в течение ночи поразила 73 военных объекта, среди которых 4 пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, 7 опорных пунктов и 4 склада боеприпасов.

Также российская армия уничтожила шесть танков, девять бронемашин и батарею 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б".

Конашенков рассказал, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены 140 самолетов, 496 беспилотников, 253 зенитных ракетных комплекса, 2 388 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1 029 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 232 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны России сбили две тактические ракеты Украины "Точка-У". Кроме того, над населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково, Покровское российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Минобороны РФ показало видео уничтожения пункта управления ВСУ высокоточным боеприпасом. Пункт управления располагался в здании промышленной застройки.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Президент России подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.