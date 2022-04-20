ВС России поразили 1 053 военных объекта ВСУ за ночь

Фото: Минобороны РФ
Вооруженные силы России за сутки поразили 1 053 военных объекта Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 31 пункту управления, 6 складам горюче-смазочных материалов, 910 опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника, а также 106 огневым позициям артиллерии.
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС в течение ночи поразила 73 военных объекта, среди которых 4 пункта управления, 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники, 7 опорных пунктов и 4 склада боеприпасов.
Также российская армия уничтожила шесть танков, девять бронемашин и батарею 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б".
Конашенков рассказал, что всего с начала проведения спецоперации уничтожены 140 самолетов, 496 беспилотников, 253 зенитных ракетных комплекса, 2 388 танков и других боевых бронированных машин, 256 установок реактивных систем залпового огня, 1 029 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 232 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны России сбили две тактические ракеты Украины "Точка-У". Кроме того, над населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково, Покровское российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников.
Минобороны РФ показало видео уничтожения пункта управления ВСУ высокоточным боеприпасом. Пункт управления располагался в здании промышленной застройки.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Президент России подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
До 40 военных ВСУ уничтожены в результате удара в Нововоронцовке и Киселевке – МО РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: