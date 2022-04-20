Средства ПВО РФ сбили две тактические ракеты "Точка-У" в Донбассе

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Средства противовоздушной обороны России сбили две тактические ракеты Украины "Точка-У", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что ракеты сбили в воздухе в двух районах. Кроме того, над населенными пунктами Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково, Покровское российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения пункта управления ВСУ высокоточным боеприпасом. Пункт управления располагался в здании промышленной застройки.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Президент России подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.