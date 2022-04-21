В МО РФ заявили, что авиация нанесла удары по 14 военным объектам Украины

21 апреля, 20:16
Фото: Евгений Половодов/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Российская авиация в течение дня нанесла высокоточными ракетами удары по 14 военным объектам на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он рассказал, что в результате были уничтожены пункт управления, два склада боеприпасов, два опорных пункта и два района сосредоточения живой силы и военной техники в районе населенного пункта Попасная.
"В населенных пунктах Шнурки и Славянск уничтожены склады боеприпасов, а также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Черкасское и Александровка", – отметил Конашенков.
По его словам, в результате удалось уничтожить до 120 военнослужащих и 30 единиц бронетехники. Конашенков также рассказал, что ВКС РФ поразила 64 украинских военных объекта.
"Среди них 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники в районах Красный Лиман и Дробышево, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе города Запорожье", – подчеркнул официальный представитель Минобороны.
Конашенков поведал, что российские ПВО уничтожили украинский беспилотник в районе населенного пункта Ясное в ДНР.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что Киев сорвал эвакуацию мирных жителей, который могли находиться на территории "Азовстали". Он отметил, что гуманитарным коридором не воспользовались ни мирные жители, ни боевики. При этом Мизинцев подчеркнул, что добровольно сдавшимся военнослужащим гарантировали сохранение жизни и полную безопасность.
Войска РФ нанесли удары по 1 001 военному объекту Украины – Минобороны РФ
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