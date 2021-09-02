Международный антифашистский форум – 2021 пройдет в Москве 8 и 9 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга сообщила, что в этом году Международный антифашистский форум пройдет в Москве 8 и 9 сентября.

"Он приурочен к международному Дню памяти жертв фашизма и посвящен 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и 75-летию окончания Нюрнбергского трибунала", – отметила она.

По словам Захаровой, спустя 80 лет с начала Великой Отечественной войны люди вновь сталкиваются с проявлением фашизма. События, происходящие во многих странах, вызывают негодование ветеранов, узников фашистских лагерей, а также жителей блокадного Ленинграда.

Захарова назвала главной целью форума предупреждение мира о реальной угрозе заявляющего о себе фашизма.

"В ходе работы форума будет представлен доклад оргкомитета о современных проявлениях фашизма в различных странах, а также форумах и методах эффективного противодействия со стороны общества. Будут затронуты вопросы фальсификации истории Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, оказания морально-правовой и материальной помощи жертвам фашизма, патриотического воспитания подрастающего поколения", – уточнила представитель МИД.

Также в программе форума запланирована видеоконференция с прямым включением представителей Австрии, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Сербии, Словении, США, Узбекистана, Украины и Франции.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива назвал сегодняшнюю Украину колыбелью фашизма в Европе.

