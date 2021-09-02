Песков рассказал о россиянах, находящихся в тюрьмах США

Фото: AP Photo/Wilfredo Lee
Российским дипломатам пока не удалось добиться результатов в вопросе возвращения россиян из тюрем США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
"Нет, не удалось. Эта тема действительно затрагивалась (на российско-американском саммите. – Прим. ред.) в Женеве, но продвинуться здесь пока не получилось", – сказал Песков.
По его словам, многие российские граждане находятся в американских тюрьмах незаконно, а также испытывают на себе давление.
"Многие из них в этих тюрьмах сталкиваются с очень жесткими условиями пребывания, многие из них не получают необходимую медицинскую помощь, на них оказывается психологическое давление. Мы весьма сожалеем в этой связи, и наши дипломаты будут продолжать делать все, чтобы добиться освобождения этих людей и защищать их права даже в их нынешнем статусе заключенных", – отметил представитель Кремля.
Ранее Владимир Путин заявил, что Госдеп США и МИД РФ работают над вопросом об обмене осужденными. Глава государства РФ также отметил, что эта тема обсуждалась на саммите с Джо Байденом 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве.
Позднее Песков заявил об отсутствии сроков по обмену осужденными между Россией и США.
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