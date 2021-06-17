Песков ответил на вопрос о сроках обмена осужденными между Россией и США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии сроков по обмену осужденными между Россией и США. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Нет, никаких дедлайнов здесь быть не может", – сказал Песков.

Накануне Владимир Путин заявил, что Госдеп США и МИД РФ работают над вопросом об обмене осужденными. Глава государства РФ также отметил, что эта тема обсуждалась на саммите с Джо Байденом.

Встреча лидеров России и США прошла 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве.

В начале встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу проведения переговоров. В свою очередь, американский президент отметил, что встреча "лицом к лицу" является полезной.

